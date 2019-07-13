هندي يغرق في بحيرة أثناء تصويره فيديو مستخدمًا تطبيق "تيك توك"

قتل شاب هندي غرقاً في بحيرة أثناء تصوير فيديو عبر استخدام تطبيق “تيك توك” في مدينة حيدر أباد بجنوبي ​الهند​. وبحسب وسائل الإعلام المحلية، نقلا عن مصادر محلية، وقعت الحادثة بعد إقدام الضحية مع ابن عمه على تصوير فيديو في بحيرة وأخذ الصور الشخصية والرقص.

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