خارجية السعودية: ندين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا بالصومال

أعرب مصدر مسؤول في ​وزارة الخارجية السعودية​، في تصريح إلى "وكالة الأنباء السعودية- واس" عن "إدانة السعودية واستنكارها للهجوم ​الإرهاب​ي الّذي استهدف فندقًا في مدينة كيسمايو ب​الصومال​، وأدّى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى".

وجدّد التشديد على "وقوف السعودية إلى جانب الصومال الشقيقة ضدّ جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف".

وكان قد قُتل 26 شخصًا على الأقل وأُصيب 56 آخرون بجروح في هجوم شنّه أعضاء في "​حركة الشباب​" على فندق في كيسمايو الساحلية في جنوب الصومال، بعد حصار استمرّ 12 ساعة وانتهى صباح اليوم السبت.