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ضبط 73 مهاجرا غير شرعي في شمال غربي تركيا

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ذكرت وكالة "الأناضول" نقلًا عن مصادر أمنيّة، أنّ "قوات الدرك التركية و​خفر السواحل​ ضبطت 45 مهاجرا أفغانيًّا في سواحل قرية "بيوك حسون" التابعة لقضاء "أيواجق" في ولاية ​جناق قلعة​ شمال غربي ​تركيا​".

وأوضحت أنّها "ضبطت في عمليّة ثانية 28 مهاجرًا بقرية "كوسدار" التابعة للقضاء أيضًا"، مبيّنةً أنّه "جرى نقل ​المهاجرين​ إلى فرع الأجانب بقضاء "أيواجق" تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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