ضبط 73 مهاجرا غير شرعي في شمال غربي تركيا

ذكرت وكالة "الأناضول" نقلًا عن مصادر أمنيّة، أنّ "قوات الدرك التركية وخفر السواحل ضبطت 45 مهاجرا أفغانيًّا في سواحل قرية "بيوك حسون" التابعة لقضاء "أيواجق" في ولاية جناق قلعة شمال غربي تركيا".
وأوضحت أنّها "ضبطت في عمليّة ثانية 28 مهاجرًا بقرية "كوسدار" التابعة للقضاء أيضًا"، مبيّنةً أنّه "جرى نقل المهاجرين إلى فرع الأجانب بقضاء "أيواجق" تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم".
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