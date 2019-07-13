ضبط 73 مهاجرا غير شرعي في شمال غربي تركيا

ذكرت وكالة "الأناضول" نقلًا عن مصادر أمنيّة، أنّ "قوات الدرك التركية و​خفر السواحل​ ضبطت 45 مهاجرا أفغانيًّا في سواحل قرية "بيوك حسون" التابعة لقضاء "أيواجق" في ولاية ​جناق قلعة​ شمال غربي ​تركيا​".

وأوضحت أنّها "ضبطت في عمليّة ثانية 28 مهاجرًا بقرية "كوسدار" التابعة للقضاء أيضًا"، مبيّنةً أنّه "جرى نقل ​المهاجرين​ إلى فرع الأجانب بقضاء "أيواجق" تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم".