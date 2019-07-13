بومبيو: واشنطن نجحت في تقليص دور إيران في الإرهاب

أكّد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "​الولايات المتحدة​ الأميركية نجحت في تقليص قدرة ​إيران​ على القيام بأنشطتها ​الإرهاب​ية كأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم"، مشيرًا إلى أن "قدرة ​طهران​ على دعم ​حزب الله​ في لبنان، وتأمين الميليشيات في العراق، ودعم الحوثيين في اليمن قد تقلصت بشكل كبير بسبب شح التمويل".

ولفت بومبيو إلى أن "​الإدارة الأميركية​ أدركت قدرة إيران على امتلاك ​سلاح نووي​ في فترة زمنية قصيرة، وأن ​واشنطن​ بدأت تطوير استراتيجية تتناسب مع الجهود الأميركية في ​الشرق الأوسط​ لتحقيق الاستقرار".

وكشف بومبيو عن أن "الولايات المتحدة بصدد تشكيل تحالف عالمي لتأمين الممرات المائية الدولية دون عوائق ويضمن تأمين سلامة عبور البضائع عبر ​مضيق هرمز​ والممرات المائية الأخرى".