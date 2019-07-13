آكار: القضاء على 143 "إرهابيا" خلال العمليات التركية شمالي العراق منذ أيار

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، "القضاء على 143 "إرهابيًّا" خلال العمليّات المستمرّة ضدّ منظمة "بي كا كا" شمالي العراق منذ 27 أيار الماضي، بينهم 61 في إطار "عملية المخلب".
وأكّد في كلمة خلال مراسم أقيمت بمقرّ رئاسة الأركان التركية في العاصمة أنقرة، بمناسبة "15 تموز يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، الموافق ذكرى التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، أنّ "قوات بلاده تواصل عمليّاتها ضدّ الإرهاب بوتيرة عالية، وتناضل داخل البلاد وفي العراق وسوريا والبحار من أجل ضمان بقاء الدولة التركية، وسيادة واستقلال شعبها".
وأوضح آكار أنّ "الجيش التركي يؤدّي مهامه بنجاح في إطار "حلف شمال الأطلسي- الناتو"، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، و"منظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، ويساهم في السلام والاستقرار الأقليمي والعالمي"، مشيرًا إلى أنّ "القوات المسلحة التركية تحافظ على مكانتها المرموقة والمتميّزة، وخاصّة على صعيد حلف شمال الأطلسي".
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