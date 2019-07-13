آكار: القضاء على 143 "إرهابيا" خلال العمليات التركية شمالي العراق منذ أيار

أعلن وزير الدفاع التركي ​خلوصي آكار​، "القضاء على 143 "إرهابيًّا" خلال العمليّات المستمرّة ضدّ منظمة "بي كا كا" شمالي ​العراق​ منذ 27 أيار الماضي، بينهم 61 في إطار "عملية المخلب".

وأكّد في كلمة خلال مراسم أقيمت بمقرّ رئاسة الأركان التركية في العاصمة ​أنقرة​، بمناسبة "15 تموز يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، الموافق ذكرى التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، أنّ "قوات بلاده تواصل عمليّاتها ضدّ ​الإرهاب​ بوتيرة عالية، وتناضل داخل البلاد وفي العراق و​سوريا​ والبحار من أجل ضمان بقاء الدولة التركية، وسيادة واستقلال شعبها".

وأوضح آكار أنّ "​الجيش التركي​ يؤدّي مهامه بنجاح في إطار "​حلف شمال الأطلسي​- الناتو"، ​الاتحاد الأوروبي​، ​الأمم المتحدة​، و"منظمة الأمن والتعاون في ​أوروبا​"، ويساهم في السلام والاستقرار الأقليمي والعالمي"، مشيرًا إلى أنّ "​القوات المسلحة التركية​ تحافظ على مكانتها المرموقة والمتميّزة، وخاصّة على صعيد حلف شمال الأطلسي".