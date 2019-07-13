الدفاع التركية: استمرار عملية تسلم منظومة صواريخ "إس-400" الروسية إلى أنقرة

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ "استئناف تسلّم أنظمة الدفاع الجوية والمضادة للصواريخ الطويلة المدى "إس-400"، لافتةً إلى أنّ "الطائرة الروسية الرابعة الّتي تحمل أجزاءً من منظومة "إس-400" هبطت في قاعدة مرتد الجوية قرب ​أنقرة​".

وكانت قد أفادت ​وزارة الدفاع التركية يوم أمس​ بـ"بدء شحن أول مجموعة من أجزاء ​منظومة​ "إس-400" الروسية إلى قاعدة "مرتد" الجوية بالعاصمة ​أنقرة​".

وتَعتبر ​الولايات المتحدة الأميركية​ أنّ صواريخ "إس-400" تتعارض مع أنظمة "​حلف شمال الأطلسي​" الّذي يضمّ ​تركيا​.

ودعا عدد من أعضاء ​الكونغرس الأميركي​ إلى إلغاء عملية تسليم طائرات "إف-35" إلى أنقرة، وبفرض ​عقوبات​ على المسؤولين الأتراك المنخرطين في الصفقة مع ​روسيا​.