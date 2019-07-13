الدفاع التركية: استمرار عملية تسلم منظومة صواريخ "إس-400" الروسية إلى أنقرة

أعلنت وزارة الدفاع التركية "استئناف تسلّم أنظمة الدفاع الجوية والمضادة للصواريخ الطويلة المدى "إس-400"، لافتةً إلى أنّ "الطائرة الروسية الرابعة الّتي تحمل أجزاءً من منظومة "إس-400" هبطت في قاعدة مرتد الجوية قرب أنقرة".
وكانت قد أفادت وزارة الدفاع التركية يوم أمس بـ"بدء شحن أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى قاعدة "مرتد" الجوية بالعاصمة أنقرة".
وتَعتبر الولايات المتحدة الأميركية أنّ صواريخ "إس-400" تتعارض مع أنظمة "حلف شمال الأطلسي" الّذي يضمّ تركيا.
ودعا عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي إلى إلغاء عملية تسليم طائرات "إف-35" إلى أنقرة، وبفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المنخرطين في الصفقة مع روسيا.
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