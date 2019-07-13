ماي: سأغادر منصبي وأنا أشعر بالفخر وخيبة الأمل

أكّدت رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ أنها ستشعر بـ"مزيج من الفخر وخيبة الأمل" عند مغادرتها منصبها في 24 تموز الحالي.

ولفتت ماي إلى أن "شعورها بالإحباط ناجم عن عدم إتمام اتفاق خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​، على الرغم من تحقيقها للكثير من الإنجازات في آخر ثلاث سنوات"، موضحة أن "أي شخص في منصب مماثل يود تحقيق المزيد من الإنجازات، وهو ما يبعث على الشعور بالخيبة".

ولم تدعم ماي أيا من المرشحين الاثنين لخلافتها، واكتفت بالتعليق بأن "​بوريس جونسون​ و​جيريمي هانت​ واعيان المسؤولية التي تأتي مع هذا المنصب".

وكانت ماي أعلنت استقالتها شهر مايو الماضي، بعد ضغط النواب المحافظين عليها بسبب فشلها في خروج ​المملكة المتحدة​ من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار، وقرارها الشروع في محادثات حول الخروج "​بريكست​" مع ​حزب العمال​.

يذكر أن وزيري خارجية بريطانيا الحالي جيريمي هانت، والسابق بوريس جونسون يتنافسان على خلافة تيريزا ماي في رئاسة ​حزب المحافظين​ وبالتالي ​الحكومة البريطانية​، بعد نجاحهما في كسب تأييد النواب المحافظين في البرلمان.