أكّد مساعد الرئيس الإيراني حسن روحاني للشؤون العلميّة والتكنولوجيّة سورنا ستاري، أنّه "سيتمّ الإسراع في تنفيذ الإتفاقيّات المبرمة لتطوير العلاقات بين طهران وموسكو في مجال التكنولوجيا، وفي تصدير المنتوجات المعرفيّة إلى روسيا".
ولفت خلال الاجتماع التجاري والتكنولوجي بين الشركات المعرفيّة الإيرانية والروسيّة في موسكو، إلى أنّ "مشاركة 70 شركة معرفيّة إيرانيّة في ندوتين في مدينتي يكاتينبورغ وموسكو، تعدّ حدثًا استثنائيًّا لا سابق له"، مركّزًا على أنّ "لحسن الحظ، انّ أرضيّة جيّدة تتبلور الآن في مجال الصادرات بين إيران وروسيا، بخاصّة في مجال الشركات المعرفيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر مساعد روحاني: سنسرّع في تصدير المنتجات المعرفية الإيرانية إلى روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.