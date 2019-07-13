مساعد روحاني: سنسرّع في تصدير المنتجات المعرفية الإيرانية إلى روسيا

أكّد مساعد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ للشؤون العلميّة والتكنولوجيّة ​سورنا ستاري​، أنّه "سيتمّ الإسراع في تنفيذ الإتفاقيّات المبرمة لتطوير العلاقات بين ​طهران​ و​موسكو​ في مجال التكنولوجيا، وفي تصدير المنتوجات المعرفيّة إلى ​روسيا​".

ولفت خلال الاجتماع التجاري والتكنولوجي بين الشركات المعرفيّة الإيرانية والروسيّة في موسكو، إلى أنّ "مشاركة 70 شركة معرفيّة إيرانيّة في ندوتين في مدينتي يكاتينبورغ وموسكو، تعدّ حدثًا استثنائيًّا لا سابق له"، مركّزًا على أنّ "لحسن الحظ، انّ أرضيّة جيّدة تتبلور الآن في مجال الصادرات بين إيران وروسيا، بخاصّة في مجال الشركات المعرفيّة".