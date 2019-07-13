زخور: يعقوبيان وقعت تعديل قانون الإيجارات

زار رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الإيجارات​ المحامي ​أديب زخور​، النائبة ​بولا يعقوبيان​ في الاشرفية، في حضور مختار الرميل ميشال فياض.

وأوضح زخور في بيان أن يعقوبيان "وقعت مشروع قانون تعديل قانون الايجارات، ووفقا للمختار فياض هناك أعداد كبيرة من المستأجرين قد تصل الى حوالى 90 في المئة من سكان الرميل".

وأشار إلى أننا "بينا أكثر من مرة ضرورة تعديل القانون في دراساتنا ومؤتمراتنا، وأن المواطنين لن ينسوا من يقف بجانب الاهالي في الاشرفية وبيروت وكل المناطق والمحافظات"، لافتاً إلى أننا "نريد الوطن لابنائه جميعا، لترسيخهم في أرضهم وبيوتهم بتعديلات قانونية ومتوازنة وعادلة للجميع دون أي تحيز، علما بأن قانون الايجارات سقطت منه الحقوق والخيارات المرتبطة بمهل محددة مر عليها الزمن وأصبحت غير قابلة للتطبيق دون تعديلها في ​المجلس النيابي​، وهي وحدة لا تتجزأ مذكورة بشكل مترابط في مختلف مواد القانون، اضافة الى ضرورة إجراء التعديلات المقترحة".

وناشد "النواب في الاشرفية وبيروت وكل المحافظات، التوقيع ودعم التعديلات المقترحة، لعدم تهجير أبناء مناطقهم وعشرات آلاف العائلات دون أي بديل سكني، وبثغرات قانونية أصبحت معروفة وواضحة، وتشكل ضررا كبيرا على الشعب والحكومة، مع عدم إمكانية الدولة المالية لإنشاء الصندوق وتمويله بشكل جدي نظرا إلى الوضع المالي المتأزم والدقيق. وهذا الموضوع، مع خطورة تداعياته الاجتماعية والوطنية، يجب إيلاؤه الاهمية القصوى من مختلف الكتل النيابية والسياسية، للاسراع في بت التعديلات، ومنع أي كان استغلال المواطنين من أي جهة أو نوع كانت، وعدم إدخال مالية الدولة في مغامرة مالية على غرار ما حصل بسلسلة الرتب والرواتب وغيرها من المواضيع".