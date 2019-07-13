أبو عرب: لاستتباب الأمن لأهلنا وشعبنا داخل المخيمات وفي الجوار

ترأس قائد ​الأمن الوطني الفلسطيني​ في ​لبنان​ ​اللواء صبحي أبو عرب​، في مكتبه في ​عين الحلوة​، اجتماعًا لقيادة الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا. بحث اللقاء في "الأوضاع العامة في المخيمات في منطقة صيدا والأمنية بشكل خاص"، مشددين على "استتباب الأمن لأهلنا وشعبنا في المخيمات والجوار الشقيق". ووضع أبو عرب المجتمعين في "صورة الأوضاع ​السياسة​، وما تتعرض له القضية و​القيادة​ الفلسطينية من مؤامرات وضغوطات". وجدد المجتمعون "الولاء والوقوف خلف القيادة الحكيمة والشجاعة، وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، الثابت على الثوابت الوطنية، والصامد في وجه المؤامرة الصهيونية الأميركية".

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