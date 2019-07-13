لفت وزير السياحة أواديس كيدانيان، في كلمة له خلال رعايته إطلاق موسم صيف الشوف 2019، إلى "أنّني تعهّدت بنقل ثقافة المحبّة والضيافة والرقي في التعامل بين اللبناني والسائح، وهذه السنة سنحطّم الأرقام القياسية للسياحة بلبنان، من ناحية الوافدين ومن ناحية المداخيل".
وأوضح "أنّني تعاطيت السياسة من باب السياحة، واختلفت مع الجميع بهدف تطوير الأداء السياحي وتحسينه"، مشدّدًا على أنّ "لا أحد يربح إذا خسر الوطن، فإمّا نربح كلّنا أو نفشل كلّنا، وأنا أخذت قرارًا بأن أسجّل الهدف تلو الآخر في مرمى الخسارة لنبرح".
ودعا كيدانيان إلى "وضع الأمور الشخصية جانبًا، وإذا تكلّنما عن المنابر بالوطنية وبمحبة الوطن والمواطنين، فهذا بحاجة إلى تفعيل على الأرض"، معلنًا أنّ "السياحة ستنجح شئتم أم أبيتم".
كانت هذه تفاصيل خبر كيدانيان: السياحة ستنجح شئتم أم أبيتم وسنحطم الأرقام القياسية من ناحية الوافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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