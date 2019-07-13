اللقيس: كفى نزاعات وتوترات فالمرحلة صعبة واجتيازها يستدعي مزيدا من التماسك الداخلي

أكّد وزير ​الزراعة​ الدكتور ​حسن اللقيس​، خلال رعايته حفل تكريم المتفوقين في مؤسسات "امل" التربوية في بلدة ​البيسارية​ ثانوية الشهيد مصطفى شمران، أنه "انطلاقًا من موقعي الحكومي وكفريق وزاري يمثل ​حركة أمل​ و​كتلة التنمية والتحرير​، نشدد على أن دورنا في ​الحكومة​ بشكل خاص هو العمل على دفع العمل الحكومي نحو خطوات تنفيذية في المجالات الثقافية والعلمية والتربوية، بالإضافة الى حرصنا التام على اعتماد ​سياسة​ الشفافية في كل الملفات ومحاربة المشاريع الخاصة"، مشيرًا إلى أن "لا شيء عندنا أهم من حق الناس في العيش بعزة وكرامة، ونحن من دفع الدماء لأجل ذلك، وبالتالي لا تغركن الشعارات الطنانة والرنانة بقدر ما يهمنا ان تلتفوا دائما الى تصويب اي خلل ومواجهة اي انحراف على مستوى العمل العام".

ولفت اللقيس إلى أن "كفى نزاعات وتوترات، المرحلة صعبة، واجتيازها يستدعي المزيد من التماسك الداخلي، والابتعاد عن الخطابات المناطقية او المذهبية، فالمشاكل كثيرة وكبيرة والحلول ليست متاحة ساعة نريد"، داعيًا الى "ضرورة احترام الخصوصيات ومراعاة المخاوف تحت سقف بناء الدولة، الدولة التي يجب ان تكون عادلة وقادرة، عادلة في تطبيق القوانين وفرص العمل وقادرة على مواجهة الصعاب وحماية الحدود واستخراج الثروات".