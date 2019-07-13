ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبنانين أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل بؤرة لتجميع كسر السيارات في ​الكرك​ - زحلة". وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في الشبانية- ​بعبدا​، حريقًا اندلع في أعشاب يابسة في الحمار - زحلة، وآخر شبّ في أعشاب يابسة وأشجار مثمرة في ​قب الياس​ - و​البقاع​".

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كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق داخل بؤرة لتجميع كسر السيارات بالكرك و3 حرائق أعشاب ببعبدا والبقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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