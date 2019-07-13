مخيبر: لاقرار موازنات هيئات حقوق الإنسان والمفقودين ومكافحة الفساد

ناشد النائب السابق ​غسان مخيبر​، ​مجلس النواب​ "اقرار موازنات تشغيلية لكل من الهيئات المستقلة الثلاث التالية، التي انشئت بقوانين، وما زالت حبرا على ورق دون توفير الحد الأدنى من المال الضروري: وهي: الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب: ليلتزم لبنان عمليا بكرامة الإنسان ووقف ممارسات التعذيب ومخالفة الأصول القانونية، الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا: لجلاء الحقيقة بالنسبة لآلاف ضحايا الحروب، كي تنذكر لما تنعاد والهيئة الوطنية ل​مكافحة الفساد​ لكي ينتقل التزام الشفافية ومكافحة الفساد من الخطابات الى الأفعال الجادة ولتفعيل قوانين ووظائف معطلة".

واعتبر "ان كل ليرة لبنانية تصرف على هذه الهيئات سوف يكون لها مردود مضاعف مئات المرات، عبر الوفر المتوقع في ​الموازنة​ نتيجة الحد من الفساد والهدر في المال العام، وعبر اعادة الإنسان وكرامته الى صلب اهتمامات الدولة. هذه الأهداف لا تقدر بثمن. أما اذا اخفق المجلس في تأمين التمويل الضروري هذا، فبئس الصورة التي سوف تكون للدولة امام مواطنيها وامام العالم وجهاته المانحة".