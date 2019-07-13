صقر: "القوات" ليست طرفا فاعلا في الحكومة والبعض يريد أن يضعف الحريري

أكّد عميد الخارجية في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ ​حسان صقر​ أن "البعض يريد أن يضعف رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​"، مشيرًا إلى أن "الحريري كان محاطًا بتحالفات عميقة في السابق مع مختلف القوى السياسية، وكأنه اليوم تم التخلي عنه من قبل حلفائه. وعلاقته الحالية برئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ تمر باهتزازات دائمة وجنبلاط غير راض على تصرفات الحريري".

ولفت صقر، في حديث تلفزيوني، إلى أن "دور ​التيار الوطني الحر​ كبر لأنه يملك 30 نائبًا في البرلمان ورئيس جمهورية من حصته، مما جعل حجمه المحوري مهمًا".

ورأى أن "​القوات اللبنانية​ ليست طرفًا فاعلًا في الحكومة والقوى الكبرى هي رؤساء ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ والجمهورية ​ميشال عون​ والحكومة سعد الحريري و​حزب الله​، وهذه القوى هي قائدة للدولة بحكم أحجامها النيابية ولأنها تنتمي الى التسوية التي حصلت".