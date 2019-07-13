صقر: "القوات" ليست طرفا فاعلا في الحكومة والبعض يريد أن يضعف الحريري

أكّد عميد الخارجية في الحزب السوري القومي الاجتماعي حسان صقر أن "البعض يريد أن يضعف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري"، مشيرًا إلى أن "الحريري كان محاطًا بتحالفات عميقة في السابق مع مختلف القوى السياسية، وكأنه اليوم تم التخلي عنه من قبل حلفائه. وعلاقته الحالية برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تمر باهتزازات دائمة وجنبلاط غير راض على تصرفات الحريري".
ولفت صقر، في حديث تلفزيوني، إلى أن "دور التيار الوطني الحر كبر لأنه يملك 30 نائبًا في البرلمان ورئيس جمهورية من حصته، مما جعل حجمه المحوري مهمًا".
ورأى أن "القوات اللبنانية ليست طرفًا فاعلًا في الحكومة والقوى الكبرى هي رؤساء مجلس النواب نبيه بري والجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري وحزب الله، وهذه القوى هي قائدة للدولة بحكم أحجامها النيابية ولأنها تنتمي الى التسوية التي حصلت".
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