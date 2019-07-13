إنتحاريون يقتحمون فندقًا في شمال غرب أفغانستان

أعلنت ​وزارة الداخلية الأفغانية​ عن اعتقال اثنين من المسلحين الذين هاجموا فندقا في مدينة قلعة ناو شمال ​أفغانستان​. وكانت الوزارة قد لفتت في بيان سابق إلى أن “مجموعة انتحاريين اقتحمت فندقاً وأطلقت النيران على المدنيين بمدينة قلعة ناو شمال غرب أفغانستان، و​الأمن​ يطوق المكان”.

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