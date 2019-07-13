جعجع: عدم إنعقاد مجلس الوزراء جريمة بحق لبنان واللبنانيين

جدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، في حديث إذاعي، التأكيد على مقاربة الحزب لمشروع ​قانون الموازنة​ العامة، مشيراً إلى أن الحزب يريد مقاربة واضحة بإشراك القطاع الخاص في المؤسسات العامة، بالإضافة إلى معالجة مسألة المعابر غير الشرعية وغيرها من الملفات.

وشدد جعجع على أن الوضع لا يحتمل تجزئة الاصلاحات على 3 سنوات، ويجب الذهاب بكل جرأة نحو سلة الاصلاحات، موضحاً أنه "في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة للحزم لا نستطيع توقيف الموازنة طيلة هذه الفترة".

على صعيد متصل، أشار إلى أن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم قدم تقريره إلى رئيس المجلس النيابي نبيه، موضحاً أن كنعان لم يفهم كلامه في المرة السابقة بالشكل الصحيح، مؤكداً أنه لم يوجه الإنتقاد له إلى ما حصل داخل اللجنة.

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ورداً على سؤال، شدد جعجع على أن عدم إنعقاد ​مجلس الوزراء​ في ظل الوضع الراهن جريمة بحق لبنان واللبنانيين.

من ناحية أخرى، علق جعجع على مواقف أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله الأخيرة، مشيراً إلى أنها من حيث الخلفيات السياسية والأيديولجية تكرار لكل الخطابات من 13 عاماً، مشيراً إلى أن "طرحنا مختلف وما يقدمه ليس الإتجاه الصحيح".

وشدد جعجع على أن في لبنان لا أحد يستطيع مواجهة إسرائيل إلا الدولة اللبنانية، مؤكداً أن الدولة قادرة على المواجهة حتى في المجال العسكري، وهي خاضت معركة أفضل من المعارك التي خاضها الآخرون في فجر الجرود.