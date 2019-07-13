جبل طارق تفرج عن أفراد طاقم الناقلة الإيرانية المحتجزة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أفراد طاقم الإيرانية وهم على متن الناقلة

وكانت شرطة جبل طارق قد قالت في وقت سابق يوم الجمعة إنها اعتقلت الاثنين الآخرين من أفراد طاقم الناقلة الإيرانية بعد يوم واحد من اعتقال قبطان الناقلة وكبير ضباطها.

وقالت الشرطة في بيان إنه تم الإفراج عن كل أفراد الطاقم الأربعة بكفالة مع شروط . ولم تدل بتفاصيل ولكنها قالت إن التحقيقات جارية وإن الناقلة ما زالت محتجزة.