توترات في الأراضي الجنوبية من فلسطين المحتلة

صرح الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم إطلاق صاروخين من قطاع غزة ، الصاروخ الأول الذي أطلق من المنطقة 22:00 والذي أسقط في منطقة مفتوحة ونتيجة لذلك الحدث تم تنشيط حالة التأهب في محيط قطاع غزة وقال الناطق بلسان جيس الاحتلال إنه تم إفادتهم بوجود إطلاق لصاروخ آخر بعد فترة زمنية قصيرة من الممكن أن يتجاوز المنطقة المفتوحة. وذكر سكان المجلس الإقليمي في عسقلان أنهم سمعوا انفجارات.

لم يصدر أي تحذير في المجتمعات لأنها لم تكن في خطر. تم إطلاق الصواريخ بينما كان أعضاء الوفد المصري يناقشون مع قادة حماس في غزة الهدوء مع إسرائيل.

في وقت سابق ، هدد القيادي البارز في حماس فتحي حمد بأن

حماس سترد على مقتل محمود الأدهم، الذي قُتل أمس بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال حماد "على الرغم من الاعتذار ، سننتقم لمقتل الشهيد، ونحن نستعد لذلك" ، على الرغم من الإعلان غير المعتاد من الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن إطلاق النار نشأ في سوء فهم وأن الناشط قد جاء لكبح الاضطرابات بالقرب من الحدود.

بالإضافة إلى ذلك ، تم إلقاء عدد من زجاجات المولوتوف على الحدود ، وأُلقيت الحجارة على الجنود الذين ردّوا بالغاز المسيل للدموع، وأبلغ الفلسطينيون عن 31 جريحًا.

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فيما يتعلق بالحادث الذي وقع أمس ، وفقًا للتحقيق

الأولي ، وصلت القوة إلى مكان الحادث بعد التحذير من الاقتراب من السياج، وحددت هوية فلسطينيان هناك. ثم لاحظوا الجنود الإسرائيليون رجل حماس المسلح، دون أن يدركوا أن هذا هو ما أسماه "ناشط في قوة التسلل".

ومن الجدير بالذكر أن في الشهر الماضي، ساد الهدوء بين إسرائيل وحماس. وقد وافقت إسرائيل على فتح معبر كيرم شالوم لإدخال الوقود إلى قطاع غزة وتعيين منطقة الصيد على بعد 15 ميلاً.

كما ورد أن إسرائيل وعدت بعدم إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين في السياج .

من ناحية أخرى، التزمت حماس بوقف تفجر القنابل ومنع الاستفزازات العنيفة في السياج الحدودي وأنشطة وحدات المضايقات الليلية. ولكن في اليوم نفسه، سجلت حرائق في المنطقة المجاورة لغزة نتيجة لإطلاق القنابل. خلال زيارة رئيس الوزراء ووزير الدفاع بنيامين نتنياهو إلى عسقلان أمس، قال إن إسرائيل "تفضل الهدوء، لكن في الوقت نفسه تستعد لحملة واسعة ومدهشة.