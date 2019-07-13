نيبال .. مقتل 27 شخصًا جراء انهيارات أرضية وفيضانات

قال مسئولون إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بقرية في شرق نيبال اليوم السبت، لترتفع حصيلة الوفيات جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في أنحاء البلاد إلى 27 شخصًا.

وأكد المتحدث باسم الشرطة، راميش تابا أن حصيلة القتلى زادت إلى 27 شخصًا، فيما أصيب 11 شخصًا، ومازال 15 آخرون في عداد المفقودين.

وتم إنقاذ حوالي 123 شخصًا في العديد من المناطق خلال اليومين الماضيين، بحسب

ما ذكره المتحدث.

وتعرضت نيبال لأمطار غزيرة في الأيام الثلاثة الأخيرة، وكانت العاصمة كاتماندو ومناطق شرق البلاد الأكثر تضررا.

وقال اوماكانتا ادهيكاري، المسؤول بوزارة الداخلية، إن "الفيضانات والانهيارات الأرضية أضرت بأجزاء من حوالي 10 طرق سريعة. وقام رجال الانقاذ بإزالة حطام في بعض المناطق بينما يتم تطهير مناطق أخرى".

Advertisements

وحذرت إدارة الهيدرولوجيَا (علم المياه) والأرصاد الجوية اليوم السبت من أن منسوب المياه في العديد من الأنهار في جنوب شرق نيبال وصلت إلى مستويات خطيرة.

كما حذرت الإدارة من استمرار هطول الأمطار وهبوب رياح قوية في العديد من المناطق بالبلاد مطلع الأسبوع.

وأضافت الإدارة أنه تم إرسال إنذارات عبر رسائل نصية (إس.إم.إس) إلى الأشخاص الذين يعيشون في تلك المناطق.

وتتسبب الأمطار الموسمية في نيبال، والتي تستمر في الفترة من يوليو حتى سبتمبر في انهيارات أرضية كارثية وفيضانات سنويا، تودي بحياة المئات.