موجيريني تصل إلى بغداد في زيارة رسمية

وصلت مسئولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.
وأفادت قناة السومرية نيوز الإخبارية بأن موجيريني ستلتقي عددا من المسئولين العراقيين لبحث الأوضاع في العراق خاصة
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