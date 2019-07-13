تهنئة العراق بذكرى يوم الجمهورية وفرنسا باليوم الوطني

هنأ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس العراقي، برهم صالح، بذكرى يوم الجمهورية لبلاده.
كما قام خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، بتهنئة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي.
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