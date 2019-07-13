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تهنئة العراق بذكرى يوم الجمهورية وفرنسا باليوم الوطني

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هنأ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير ، الرئيس العراقي، برهم صالح، بذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

كما قام خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، بتهنئة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي.


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