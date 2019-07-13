الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، 6 فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وأحالتهم للتحقيق بتهمة تنفيذ عمليات ضد الجيش والمستوطنين .

كما أوقفت زوارق الاحتلال البحرية، اليوم السبت، أحد المراكب واعتقلت الصيادين العاملين عليه وصادرت مركبهما بجميع معدات الصيد الخاصة به على بعد ستة أميال بحرية من شاطئ بحر جنوب قطاع غزة. اقرأ أيضاً.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينياً من الضفة

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