إصابة العشرات في زلزال ضرب جنوب الفلبين

أعلنت الشرطة الفلبينية أن 51 شخصاً جرحوا وتضرر عدد كبير من المنازل والكنائس والمباني الأخرى، اليوم السبت، بعدما ضرب زلزال دفع السكان إلى مغادرة بيوتهم في جنوب البلاد.

وقال مركز رصد الزلازل في الفلبين أن شدة الهزة الأرضية بلغت 5.8 درجات.

وقد ضرب الزلزال الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة ميندناو عند الساعة 04,42 (20:42 ت غ) وحدد مركزه على عمق 11.8 كيلومتراً.

وتحدث المركز عن وقوع سبع هزات ارتدادية على الأقل بعد الزلزال.

وقال ولسون يوانيت قائد شرطة بلدة مدريد القريبة من مركز الهزة إن الضباط في مركز الشرطة اختبأوا تحت المكاتب لتجنب قطع الزجاج التي تساقطت عند تكسر النوافذ، بينما سقط جهاز التلفزيون عن الطاولة.

وصرح يوانيت في اتصال هاتفي "رأينا الناس يخرجون بسرعة من بيوتهم وعدد من المنازل أصيبت بأضرار خفيفة مثل تشقق جدران".

وتابع أنه تم إخراج المرضى من مستشفى منطقة مدريد الذي تشققت جدرانه الإسمنتية. كما انهار سقف مرآب قديم في المدينة ما ألحق أضراراً بآليتين لإطفاء الحرائق وثلاث سيارات.

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وشعرت أربع بلدات مجاورة بالزلزال الذي سبب أضراراً في منازل وكنيستين وفندق ومركز رياضي وجسر وسوق محلية، كما قال مكتب الدفاع المدني في المنطقة.

من جهته، صرح الضابط في الشرطة يوهانيس تيبون في اتصال هاتفي أن مطعماً انقلب في نهر قريب في بلدة كاتيلان.

وتقع الفلبين على "حزام النار" الذي يشهد نشاطاً زلزالياً كثيفاً في المحيط الهادئ.

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