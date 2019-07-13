رغم التحذيرات.. تركيا تتسلم شحنة رابعة من أنظمة "إس ـ400"

أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، هبوط طائرة شحن روسية رابعة تحمل أجزاء من أنظمة "إس ـ400" الصاروخية الروسية إلى قاعدة "أكينجي" في ضواحي أنقرة، حسب وكالة "الأناضول" الرسمية التركية اليوم.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "لا يزال توريد أجزاء أنظمة "إس400-" الروسية مستمر. وهبطت الطائرة الرابعة في قاعدة أكينجي الجوية".

ورغم التهديدات المتكررة التي وجّهتها الولايات المتحدة إلى تركيا لعدم حيازة هذه المنظومة الدفاعية المضادة للطائرات، إلا أن أنقرة، لم تصغ لحلفائها في حلف شمال الأطلسي، واستلمت أول الأجزاء من المنظومة، يوم الجمعة.

وبدأ توريد أنظمة "إس400-" الصاروخية الروسية إلى تركيا أمس الجمعة. وقالت وزارة الدفاع التركية إن 3 طائرات شحن نقلت أمس الجمعة عدداً من الجرارات وسيارة النقل والتحميل إلى قاعدة أكينجي الجوية.

ومن جانبها، قالت دائرة الصناعة الدفاعية التركية إن توريد الأجزاء الأخرى (للأنظمة الروسية) سيستمر في القريب العاجل".

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وتعارض الولايات المتحدة بشدة شراء تركيا لنظام إس-400، على اعتبار أن الأنظمة الروسية تتعارض مع أنظمة حلف شمال الأطلسي الذي يضم تركيا.

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وترى واشنطن أنه يوجد خطر حقيقي من أن يتمكن المشغلون الروس الذين سيدربون العسكريين الأتراك على منظومة إس-400 من كشف الأسرار التكنولوجية للمقاتلة الشبح الأميركية الجديدة "أف-35"، التي تريد أنقرة شراءها أيضاً.