كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق قذيفة صاروخية علي محطة تلفزيونية بأوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق مهاجم مجهول قنبلة صاروخية على محطة تلفزيونية أوكرانية في العاصمة كييف، مما ألحق أضرارًا بالمبنى. وصنفت السلطات الهجوم بأنه عمل إرهابي.

كان الهدف هو محطة التلفزيون الأوكرانية 112، وهي شبكة يعتبرها البعض موالية لروسيا. ولم يصب أحد في الهجوم اليوم السبت، وشرعت شرطة كييف في البحث عن المشتبه بهم.

في يوم الخميس، هدد المدعي العام الأوكراني باتخاذ إجراء قانوني إذا قامت الشبكة ببث فيلم وثائقي جديد من أوليفر ستون يتضمن مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أوكرانيا 112، هي شبكة أخبار على مدار 24 ساعة، مملوكة لتاراس كوزاك، الذي يترشح للبرلمان على تذكرة حزب المعارضة، التي ينظمها فيكتور ميدفيخوك. وتربط ميدفيخوك علاقات مع بوتين وفرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات في عام 2014.

