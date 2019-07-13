كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبرص الشمالية تقدم مقترحا إلى حكومة قبرص اليونانية بالتعاون فى استخراج الغاز الطبيعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت سلطات قبرص الشمالية اقتراحًا إلى حكومة قبرص اليونانية بالدعوة إلى التعاون فى استخراج الغاز الطبيعى قبالة سواحل قبرص، وفقًا لما كشفته وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت.

ووفقًا للسلطات التركية، تم تقديم الاقتراح عبر الأمم المتحدة وسيشمل التعاون في استكشاف واستغلال المواد الهيدروكربونية في جميع أنحاء الدولة الجزيرة.

وانتقدت نيقوسيا، تركيا، مرارًا وتكرارًا، بشأن عمليات الحفر قائلة، إن أنقرة تتجاهل القانون الدولي وتدعو الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى وقف "أنشطتها غير القانونية" في المنطقة.

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واشتد الخلاف حول الهيدروكربونات بين جمهورية قبرص وتركيا في العام 2011 عندما تم اكتشاف أول رواسب للغاز قبالة سواحل الجزيرة. ورفضت أنقرة مرارًا مطالبات نيقوسيا بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة.

يأتي هذا الاقتراح، في الوقت الذي أعلنت فيه تركيا أنها ستواصل إجراء عمليات استكشاف الهيدروكربونات في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص على الرغم من رد الفعل السلبي للاتحاد الأوروبي.

تم تقسيم قبرص منذ العام 1974 عندما دخلت القوات التركية الجزيرة بدعوى أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الأتراك القبارصة من المجتمع اليوناني. تم إعلان الجمهورية التركية لشمال قبرص في العام 1983 ولم تعترف بها سوى تركيا بينما يعتبرها المجتمع الدولي جزءًا من جمهورية قبرص.