كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحرية الاحتلال تعتقل اثنين من الصيادين الفلسطينيين وتدمر قاربهم قبالة ساحل غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت البحرية الإسرائيلية صباح السبت اثنين من الصيادين الفلسطينيين وألحقت أضرارًا بسيارتهم في جنوب قطاع غزة، وفقًا لوكالة "فلسطين الآن".

وذكرت الوكالة أن نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش قال: "أن العدو طارد الصيادين على مسافة 6 أميال إلى الجنوب من القطاع، وأطلق عليهم الرصاص مباشرة".

وأوضح أن الصيادين هما محمد وأحمد وائل بردويل، موضحا أن الاعتقال وقع على مسافة 6 أميال قبالة ساحل غزة، دون معرفة مصير الصيادين.

