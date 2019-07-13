كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السترات الصفراء" تتظاهر للأسبوع الـ35 على التوالي في شوارع باريس (بث مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخترق متظاهر السترات الصفراء شوارع باريس في عطلة نهاية الأسبوع الخامس والثلاثين على التوالي للاحتجاج على سياسات الحكومة الفرنسية.

ووفقًا للأرقام الرسمية، خرج أكثر من 6 آلاف محتج إلى الشوارع في نهاية الأسبوع الماضي في جميع أنحاء فرنسا.

وحسبما ذكره المدير العام للدرك الفرنسي، الجنرال ريتشارد ليسيور، متحدثًا إلى محطة الإذاعة الإلكترونية، تسببت مظاهرات حركة السترات الصفراء التي جرت في فرنسا منذ نوفمبر من العام الماضي في إصابة 550 من ضباط الدرك بجروح.

بدأت حركة السترات الصفراء كاحتجاج على زيادة ضريبة الوقود المخطط لها في فرنسا، ولكنها تطورت منذ ذلك الحين إلى حركة أوسع معادية للحكومة والتي امتدت حتى إلى أجزاء أخرى من القارة.