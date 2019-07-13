كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلحون يقتحمون فندقا ويطلقون النيران على المدنيين شمال غربي أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الداخلية الأفغانية أن مجموعة مسلحين اقتحموا فندقا في مدينة قلعة ناو، شمال غرب أفغانستان، وأطلقوا النيران على المدنيين، مشيرا إلى أن قوات الأمن تطوق المكان.

وقال المتحدث نصرة رحيمي في بيان إن "مجموعة انتحاريين يقتحمون فندقاً ويطلقون النيران على المدنيين بمدينة قلعة ناو شمال غرب أفغانستان، والأمن يطوق المكان".

ولم يذكر أي معلومات بعد عن سقوط أي ضحايا.

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وكانت منظمة الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق، عن تسجيل رقم قياسي من الضحايا المدنيين في أفغانستان خلال العام 2018 بارتفاع نسبته 11 بالمئة عن العام 2017.

وأظهر التقرير سقوط 3804 قتيلاً وجرح 7189 مدنيا في الاعتداءات الانتحارية والهجمات والتفجيرات بأنحاء متفرقة من البلاد.

في غضون ذلك، تستمر المباحثات بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن حركة طالبان منذ ما يقارب الأسبوع بالعاصمة القطرية الدوحة، وتتركز المباحثات على انسحاب القوات الأمريكية مقابل تعهد طالبان بعدم استخدام الأراضي الأفغانية كقاعدة انطلاق لتهديد بلدان أخرى.