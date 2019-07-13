كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تدرس زيادة وجودها في مشاريع النفط والغاز العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم عقد اجتماع في طهران من قبل شركة هندسة وصناعات الطاقة (EIED) التي تناولت التعاون بين الشركات الإيرانية والعراقية في قطاعي التكرير وتوزيع الغاز في مدن بابل والناصرية وبصرة العراق.

وخلال اللقاء عبر مرتضى بهية، رئيس غرفة تجارة بابل، الذي ترأس وفد الأعمال العراقي، عن تفاؤله بأن بلاده ستستفيد من قدرات الشركات الإيرانية في صناعة النفط والغاز.

وذكر أيضًا أن السوق العراقية كانت فرصة مواتية للصناعيين الإيرانيين، وقال إنه يمكن للجانبين الاستفادة من هذه الفرصة من خلال تطوير خطط التعاون.

وأبدى قرار الحكومة العراقية بمواصلة الاستثمار في مشاريع صناعة النفط في مدن الناصرية وبابل وديالى، قائلًا: "إنها فرصة جيدة للشركات الإيرانية لدخول السوق العراقية

