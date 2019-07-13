كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تسجل انتهاكات وقف إطلاق النار في سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل الجانب الروسي اليوم السبت من اللجنة الروسية التركية التي تراقب تنفيذ وقف إطلاق النار السوري خرقين للهدنة في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما سجل الجانب التركي ثمانية انتهاكات لوقف إطلاق النار.

وأضافت النشرة أنه خلال الفترة المحددة، لم يقم مركز المصالحة بأي أعمال إنسانية.

وتساعد موسكو دمشق بفعالية خلال الحرب الأهلية، كما تساعد الآن السلطات السورية في إعادة إعمار البلاد بعد الحرب وإعادة اللاجئين إلى وطنهم.