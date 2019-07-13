كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصر الله: حزب الله يسحب قواته من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال زعيم حزب الله اللبناني: "أن حزب الله المدعوم من ايران خفض قواته في سوريا مع تراجع القتال رغم أنه لا يزال لديه مقاتلين في جميع أنحاء البلاد".

ولعبت الحركة الشيعية اللبنانية المدججة بالسلاح دورًا حيويًا في الحرب المجاورة، حيث ساعدت الرئيس السوري بشار الأسد في استعادة جزء كبير من البلاد.

وقال السيد حسن نصر الله في مقابلة مع تلفزيون المنار التابع لحزب الله: "لا توجد مناطق في سوريا قمنا بإفراغها بالكامل، لكن لا حاجة إلى بقاء الأرقام كما هي".

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واضاف: "لقد قللنا من عدد القوات بناءً على احتياجات الوضع الحالي".

قام جيش الأسد بسحق المتمردين ومقاتلي داعش بمساعدة القوات الجوية الروسية والميليشيات التي تدعمها طهران. ومع ذلك، فإن أكثر من ثماني سنوات من الحرب قد تركت سوريا منقسمة إلى مناطق من النفوذ الأمريكي والروسي والتركي والإيراني والتي يبدو من غير المرجح أن يتم تجميعها في أي وقت قريب.

وبخلاف القوات التركية المنتشرة مع المعارضة في الشمال الغربي، لا تزال القوات الأمريكية متمركزة إلى جانب القوات الكردية في الشمال الشرقي.