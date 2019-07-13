كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان: كنعان يقدم مشروع التقرير النهائي لميزانية 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان اللبناني "النائب إبراهيم كنعان"، إلى رئيس مجلس النواب "نبيه بري" التقرير النهائي عن مشروع ميزانية الدولة لعام 2019 على النحو الذي وافقت عليه اللجنة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية اليوم السبت.

وقالت الوكالة إن النائب قدم التقرير في وقت متأخر من يوم الجمعة بعد اختتام اجتماع اللجنة الثامنة المكرس لدراسة مشروع الميزانية.

ووافق مجلس الوزراء في مايو على ميزانية من المتوقع أن تخفض العجز في لبنان إلى 7.59 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - وهو انخفاض بنحو 4 نقاط عن العام السابق.

Advertisements

ولا يزال مشروع الموازنة بحاجة إلى موافقة البرلمان.

وانخفض النمو في لبنان في أعقاب الجمود السياسي الذي لا نهاية له في السنوات الأخيرة، التي تفاقمت مع اندلاع الحرب الأهلية في 2011 في سوريا المجاورة.

وتقوم البلاد بتعبئة الديون العامة منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، والتي تبلغ الآن أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لوزارة المالية.