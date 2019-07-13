كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير فنزويلا في الأمم المتحدة يدعو أمريكا لترك بلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سفير فنزويلا الدائم في الأمم المتحدة، صموئيل مونكاد، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ما زالت مصممة على استخدام العنف والفوضى لزعزعة الاستقرار في كراكاس.

وأشار السفير الفنزويلي أن الحوار الأخير بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية في مدينة باربادوس بجزر الكاريبي كان "ناجحا جدا" حيث تم الاتفاق على مواصلة الحوار بين الجانبين لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد".

ودعا مونكاد، خلال مؤتمره الصحفي، إلى ترك فنزويلا تحل ملفاتها الداخلية بسلام وهدوء بشكل مستقل.

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وقال مونكاد موجها حديثه لواشنطن "هذا الجنون الّذي نراه في ​واشنطن​، يبدو أنه مصمم على مواصلة اعتدائه ضد بلادي وإذكاء العنف والاضطرابات في فنزويلا".

يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 يناير الماضي، بعد إعلان غوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.