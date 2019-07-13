كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا ترسل سفينة حربية ثانية إلى الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال مسؤولون حكوميون إن هذه الخطوة كانت جزءًا من دورة تم التخطيط لها مسبقًا وكان الهدف منها ضمان استمرار وجود القوات البحرية البريطانية في واحدة من أهم طرق شحن النفط المتقلبة في العالم.
وتم الإعلان عن القرار بعد أيام من رفع الحكومة البريطانية مستوى التأهب في المياه المحيطة بإيران إلى أعلى مستوى.
وقال متحدث حكومي إن السفينة إتش إم إس دنكان "تنتشر في المنطقة لضمان الحفاظ على تواجد أمني بحري مستمر بينما تقوم شركة إتش إم إس مونتروز بمهمة الصيانة المخططة مسبقًا وتغيير طاقمها".
أُجبرت سفينة "إتش إم إس مونتروز" على تحذير ثلاثة زوارق حربية إيرانية سريعة قال مسؤولون بريطانيون إنها كانت تحاول "إعاقة" تقدم ناقلة عملاقة بريطانية عبر مضيق هرمز في الخليج.
وقع الحادث بالقرب من مضيق هرمز بعد أسبوع من قيام قوات المارينز الملكية البريطانية بمساعدة سلطات جبل طارق على احتجاز ناقلة إيرانية يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنها كانت تحاول توصيل النفط إلى سوريا في انتهاك لمجموعات منفصلة من العقوبات الأوروبية والأمريكية.