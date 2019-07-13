بعد السخرية من تصريحات وزيره.. حزب “أخنوش” يندد بالاستغلال السياسي للرياضة

بعد سخرية مغاربة من تصريحات وزير الشباب والرياضة، التجمعي الطالبي العلمي، حول إقصاء المنتخب الوطني لكرة القدم من كأس أمم إفريقيا، خرج حزب “أخنوش” ليعلن رفضه ما اعتبره الاستغلال السياسوي للرياضة.

وصدر صباح اليوم السبت، بلاغ للمكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، عقب اجتماعه أمس بفاس، وقدم الشكر لعناصر النخبة الوطنية، قبل أن يعبر عن “التنديد بكل استغلال سياسوي للرياضة”.

ولم تخل مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية من سخرية عارمة بعد تصريحات رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، الإثنين الماضي، تحت قبة البرلمان، والتي قال فيها إن المنتخب وحكيم زياش، كانوا ضحية ”التقواس”، مما تسبب في الخروج من ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم.

وتحدث الوزير أيضا عن حكيم زياش، وقال عنه، إنه قرر عدم العودة للمنتخب المغربي، ولم يرد عن 23 مكالمة منه، وهو ما أوقعه في موقف “محرج” للغاية، وذلك بعد أن رد عليه لاعب أجاكس أمستردام الهولندي، بطريقة قوية، واتهمه بـ”الكذب”، ووضع على تدوينته الشهيرة صورة “المهرج”.

الوزير ذاته، رفض تحميل المسؤولية للجامعة الملكية لكرة القدم، وقال “لا أعتقد أن الخلل موجود في الجامعة”.