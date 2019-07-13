4 أندية سعودية ترغب في التعاقد مع الكعبي

دخلت مجموعة من الأندية السعودية، على خط انتداب المهاجم المغربي أيوب الكعبي، لاعب فريق هيبي فورتشن الصيني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير صحافية من السعودية، أن فرق النصر، والأهلي، والشباب، والوحدة، أبدت عن رغبتها في ضم الكعبي إلى صفوفها، ليكون لاعبا في صفوف أحدها بدءا من الموسم القادم.

وأشار موقع “غول” السعودي، أن النصر بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، عبر عن اهتمامه بالتعاقد مع المهاجم المغربي، الذي أحرز أربعة أهداف مع هيبي فورتشن في 13 مباراة خاضها مع الفريق الصيني.

وكان الكعبي اللاعب السابق للراسينغ البيضاوي، انتقل من نهضة بركان إلى هيبي فورتشن مقابل 6 ملايين يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018.