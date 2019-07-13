بنشعبون يحدد 26 مؤسسة يمكن للمغاربة شراء أسهم اتصالات المغرب منها- التفاصيل

وقع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، قرارا يقضي بتحديد قائمة الهيئات المالية والبنكية، التي يمكن لعموم المغاربة اقتناء أسهم اتصالات المغرب منها.

القرار الذي وقعه الوزير، ونشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، قال في مادته الأولى، إنه بمناسبة تفويت 2 بالمائة من رأسمال سركة اتصالات المغرب في بورصة الدار البيضاء، عن طريق عرضها للبيع للعموم بسعر محدد، يتم اقتناء الأسهم لدى 26 هيئة حددها بالإسم.

ووقع الوزير نفسه مقررا نشر بالعدد نفسه من الجريدة الرسمية، يحدد سعر تفويت أسهم شركة اتصالات المغرب حدود 8 بالمائة من رأسمالها، عن طريق بورصة الدار البيضاء.

وإوضحت المادة الأولى من المقرر، أنه في إطار بيع أسهم اتصالات المغرب في حدود 6 بالمائة في سوق الكتل، يحدد سعر البيع في 127 درهما للسهم الواحد.

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وحدد المقرر أربع فئات تباع لها الأسهم، الأولى تمثل بنسبة 16,7 بالمائة من العملية، تخصص للمأجورين الدائمين المرسمين، ويحدد سعر البيه لهذه الفائة في 117,7 درهما للسهم الواحد.

وخصص للفئة الثانية 33,3 بالمائة من العملية، وتهم الأشخاص الذاتيين المقيمين وغير المقيمين، ذوي الجنسية المغربية أو الأجنبية، وكذا الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون المغربي أو الأجنبي، ويحدد سعر البيع لهذه الفئة في 125,3 درهما للسعر الواحد.

بينما خصص للفئة الثالثة 23,3 بالمائة من العملية، وتخصص للهيئات الملكفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، الخاضعة للقانون المغربي، ويحدد السعر في 125,3 درهما للسعر الواحد.

وأخبرا، الفئة الرابعة، تمثل نسبة 26,7 بالمائة من العملية، وتخصص للمستثمرين المؤهلين، ويحدد السعر في 125,3 درهما للسعر الواحد.