رضوان جيد أكبر المرشحين لإدارة نهائي كأس إفريقيا للأمم

أصبح الحكم المغربي رضوان جيد، مرشحا بقوة من أجل قيادة المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا، التي تقام حاليا في الملاعب المصرية، وذلك بعد المستوى الجيد الذي ظهر به، في المباريات السابقة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي للعبة، أمس الجمعة، تعيين كل من الإثيوبي باملاك تيسيما، والغامبي باكاري غاساما، من أجل إدارة مباراتي النصف النهائي، الأول سيدير لقاء تونس والسنغال، والثاني سيحكم مباراة الجزائر ونيجيريا.

وهو الأمر الذي يرشح بنسبة كبيرة الحكم السوسي لإدارة اللقاء الختامي.

وقدم جيد، مستوى رائع في مباراة ربع النهائي الأخيرة، والتي جمعت بين جنوب إفريقيا ونيجيريا، على الرغم من أنها عرفت حالات تحكمية معقدة، خاصة الهدف الذي تم احتسابه لجنوب إفريقيا، بعد الرجوع لتقنية الفيديو “الفار”.