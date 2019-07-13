صورة.. الشعب الملغاشي يخصص استقبالا تاريخيا لمنتخب بلاده

استقبل الشعب الملغاشي، في جو احتفالي كبير، بعثة منتخب بلاده التي شاركت في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، المقامة بالملاعب المصرية إلى غاية 19 يوليوز الجاري.

وتم تخصيص حافلة كبيرة للاعبي وأطقم منتخب مدغشقر، جابت شوارع العاصمة أنتاناناريفو، حيث رافقها عدد كبير من المواطنين، الذين عبروا عن سعادتهم لما بلغه منتخب بلادهم في أول مشاركة له بالكأس الإفريقية.

وكان المنتخب الملغاشي، وصل إلى ربع نهائي “الكان”، قبل أن ينهزم أمام منتخب تونس بثلاثة أهداف دون رد، علما أنه تأهل من الدور الأول متصدرا لمجموعته الثانية، التي ضمت منتخبات نيجيريا، وغينيا، وبوروندي.

وتجاوز مدغشقر في ثمن النهائي، الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، بعد نهاية زمن المباراة الأصلي وشوطيها الإضافيين بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة، غير أن مغامرته توقفت أمام تونس في ظور الربع.