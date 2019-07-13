الحكومة تطلق خدمة الترشيح الإلكتروني لمباريات التوظيف في المناصب العمومية

في إطار الأوراش المتعلقة بالتحول الرقمي للإدارة المغربية، أعطت حكومة سعد الدين العثماني، أمس الجمعة، الانطلاقة الرسمية لخدمة الترشيح الالكتروني لمباريات التوظيف في المناصب العمومية والمناصب العليا.

وتم خلال حفل إطلاق الخدمة، “تقديم عرض وكبسولة حول الترشيح الالكتروني لمباريات التوظيف في المناصب العمومية والمناصب العليا، يوضح مبادئ وخصائص الترشيح الالكتروني، وكذا أهدافه ومراحله”.

وستتيح هذه الخدمة بالنسبة للمترشحين، تسهيل عملية الترشيح للوظائف العمومية، والتجريد المادي لملف الترشيح، وتقليص عدد وتكلفة تنقلات المترشحين، وحفظ وتخزين معلومات المترشح، واللجوء إليها في أي لحظة مع إخبار المترشحين بمستجدات المباريات في حينها، وإشعار الباحثين عن الشغل بالمباريات أو المنصب المراد الترشح إليه.

وبالنسبة للإدارة، تهدف الخدمة إلى تخطيط الموارد البشرية وتوقع الحاجيات من الكفاءات، وتبسيط وتوحيد المساطر والنماذج المتعلقة بالتوظيف، واختصار الوقت اللازم في تدبير ملفات الترشيح، وتقليص هامش الأخطاء أثناء إدخال وتحيين المعلومات.