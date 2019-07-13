رغم اعتراض المربين.. إدارة ترامب تسمح باستخدام مبيد كيماوي يضر بالنحل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سمحت إدارة ترامب بطرح مبيد كيماوي يستخدم في المزارع مرة أخرى في الأسواق رغم اعتراضات مربي النحل.

قالت وكالة حماية البيئة أمس، الجمعة، إنها ستسمح مرة أخرى باستخدام مبيد "سلفوكسافلور" من إنتاج شركة "كورتيفا أغريساينسز"، وهي شركة تابعة تأسست الشهر الماضي نتيجة اندماج شركتي "داو ودي بون".

وقال مربو النحل إن المبيد يهدد الحشرات ناقلة اللقاح وغيرها من الحشرات النافعة، ونجحوا في مقاضاة الشركة ومنع طرح المبيد في الأسواق، وحكمت محكمة استئناف فيدرالية في 2015 انه لا توجد معلومات كافية عن تأثير المبيد على النحل.

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وقالت مساعدة مدير الوكالة، الكسندرا دن، إن دراسات جديدة لم تعرض بعد على الجمهور أظهرت مستوى متدنيا من المخاطر بالنسبة للنحل وغيره من كائنات الحياة البرية.

بينما قالت مديرة البرنامج من مجلس اللقاحات، ميشيل كولوبي، إن المبيد يقضي على الحشرات النافعة. ويمثل المجلس مربي النحل، وكان من بين الجهات التي أقامت دعوى حظر استخدام المبيد.