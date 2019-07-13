شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط الأسلحة في عدن إحدى حلقات دعم قطر للإرهاب في اليمن والان مع التفاصيل

أجمع محللون سياسيون على أن ضبط الأسلحة والذخائر والمتفجرات في أحد منازل قيادات حزب الإصلاح في عدن، تعتبر إحدى حلقات دعم قطر للإرهاب في اليمن .

وكشف كميات الأسلحة التي ضبطت تناقضات النظام القطري الذي يروج في واشنطن أنه يحارب الإرهاب، في حين تزود أجهزته مليشيا الإصلاح الإخوانية بالأحزمة الناسفة ومختلف أنواع الأسلحة للقيام بعمليات إرهابية في عدن.

وتنوعت الأسلحة المضبوطة والتي تحمل شعار واسم دولة قطر بين الكلاشنكوف والذخائر والصواعق المتفجرة التي عثرت عليها السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الجمعة بعد ساعات من انتهاء زيارة تميم إلى واشنطن.

Advertisements

يقول الخبير العسكري، عبدالله الجعفري، لـ(اليمن العربي) أن ضبط الأسلحة القطرية في منزل القيادي الإخواني بعدن ليس مستغرباً .. لافتاً إلى أن هذه الشحنة تأتي في إطار إتفاق التعاون بين ميليشيا الحوثي الإنقلابية وحزب الإصلاح، برعاية إيران وقطر .

وأوضح الجعفري، أن الإتفاق الحوثي الإصلاحي يقوم على تنفيذ الأخير لعمليات إرهابية تبرر العمليات العسكرية للميليشيات في المحافظات المحررة والتي يزعم الحوثي أنها لمحاربة من أسماهم "الدواعش" .

ويوافقه بالرأي، الناشط، ماجد الدبواني، الذي أشار إلى أن الإصلاح ذراع الإخوان في اليمن، هم رعاة التنظيمات المتطرفة في اليمن ومن الطبيعي أن يكونوا حلقة الوصل بينهم وبين قطر الداعم الرئيسي لهذه التنظيمات .

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة ليس الأولى، حيث تم ضبط خلايا قطرية في وقت سابق في محافظتي شبوة وعدن .