شكرا لقرائتكم خبر عن أبوحاتم: توحيد قيادة "المشتركة" على صلة بإمكانية استئناف الحسم بالحديدة والان مع التفاصيل
اعتبر خبير عسكري، بأن توحيد قيادة القوات المشتركة له صلة بالحسم العسكري في محافظة الحديدة، غرب اليمن.
وقال الخبير العسكري ومستشار وزير الدفاع العقيد يحيى أبوحاتم إن استحداث قيادة للعمليات المشتركة في الجيش الوطني على صلة مباشرة بملف الحديدة وتزايد المؤشرات على إمكانية استئناف خيار الحسم العسكري.
ولفت أبوحاتم في تصريح نشرته صحيفة ”العرب” الصادرة اليوم السبت "إلى أن قيادة العمليات المشتركة هي غرفة قيادة عسكرية تنشأ وفقا للمعايير الحربية عندما تقوم أكثر من وحدة عسكرية بتنفيذ عمليات قتالية ضمن مجهود عسكري ونطاق تكتيكي أو تعبوي موحد.
كما أن من أبرز المهام المنوطة بها ربط القوات في ما بينها ومع المستوى الأعلى وإدارة العمليات وتوزيع المهام والمتابعة أثناء التنفيذ.
كانت هذه تفاصيل خبر أبوحاتم: توحيد قيادة "المشتركة" على صلة بإمكانية استئناف الحسم بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.