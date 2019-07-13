الأرجنتين تقترب من تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية"

حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله ذراع إيران الإرهابية في لبنان

أكدت باتريشيا بولريتش وزيرة الأمن العام في الأرجنتين، الخميس، اعتزام رئيس البلاد ماوريسيو ماكري إصدار مرسوم يصنف حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية.

وتأتي الخطوة قبل أسابيع على الذكرى 25 لتفجيرات بوينس آيرس، التي يلقى باللوم فيها على إيران وذراعها الإرهابية "حزب الله".

ونقلت صحيفة "بوينس آيرس تايمز" الأرجنتينية، عن الوزيرة بولريتش، تأكيدها للتقارير الإعلامية بشأن الخطوة التي سيتخذها الرئيس.

ومن المنتظر أن تعلن بيونس آيرس القرار الأسبوع المقبل خلال رحلة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الأرجنتين.

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وحال تنفيذ ماكري للقرار، ستصبح الأرجنتين أول دولة بأمريكا اللاتينية تحذو حذو واشنطن في تصنيف حزب الله بأكمله منظمة إرهابية وليس ذراعه العسكرية فقط.





وفي وقت سابق من العام الجاري، حظرت بريطانيا حزب الله، وشجعت الولايات المتحدة الدول الأوروبية الأخرى على القيام بالخطوة نفسها.

ويعتقد أن حزب الله نفسه كان وراء حادث تفجير منفصل داخل البلاد وقع في مارس/آذار 1992، وأسفر عن مقتل 29 شخصًا وإصابة 100 آخرين.

وعام 2015، أصدرت المحكمة العليا في الأرجنتين مذكرة اعتقال دولية ضد حسين محمد إبراهيم سليمان، الذي يعتقد أنه كان عميلًا تابعًا لحزب الله.