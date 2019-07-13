الداخلية الأفغانية: مسلحون يقتحمون فندقا ويشتبكون مع الأمن شمال غربي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، السبت، أن مسلحين اقتحموا فندقا بولاية بادجيس الواقعة شمال غربي أفغانستان.

وقالت الوزارة إن قوات الأمن اشتبكت مع المسلحين، فيما لم تذكر المزيد من التفاصيل عن الهجوم.

وقتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 40 آخرون في إقليم ننكرهار شرقي أفغانستان أمس الجمعة جراء تفجير انتحاري في حفل زفاف.

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وقال عطاء الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم الإقليم، إن "صبيا فجّر ما يحمله من متفجرات داخل منزل قيادي موالٍ للحكومة في ضاحية باتشيرجام".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على حفل الزفاف، لكن تنظيم داعش الإرهابي نفّذ سلسلة من التفجيرات الانتحارية والهجمات التي استهدفت مكاتب حكومية ومدارس ومنظمات إغاثة في السنوات الأخيرة في مدينة جلال أباد أكبر مدن إقليم ننكرهار.

وكانت حركة طالبان قتلت، الشهر الماضي، ما لا يقل عن 26 من أعضاء جماعة موالية للحكومة في شمال أفغانستان.

وتكثف حركة "طالبان" من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة.