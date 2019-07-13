القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال محمد الشامي، رئيس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، إن النظام التركي ارتكب انتهاكات مروعة ضد حقوق الإنسان، مضيفا أن تركيا تصنف بالمرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث عدد المعتقلين.

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كانت هذه تفاصيل خبر التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات: أردوغان ينتهك حقوق الأتراك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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