نجاح أول عملية لإعادة شراء الأسلحة المحظورة بكرايستشيرش النيوزيلندية

أعلنت شرطة نيوزيلندا، السبت، نجاح أول عملية لإعادة شراء الأسلحة بعدما سلم 169 شخصا 224 سلاحا ناريا محظورا في مدينة كرايستشيرش التي شهدت هجوما إرهابيا على مسجدين في 15 مارس/آذار الماضي وأسفرت عن مقتل 51 شخصا وإصابة العشرات.

وتعد هذه العملية الأولى لإعادة شراء الأسلحة من المواطنين ضمن 258 عملية مزمع تنظيمها حتى نهاية العام لتعويض أصحاب الأسلحة النصف آلية القوية التي حظرتها السلطات مؤخرا في أعقاب الهجمات الإرهابية.

ووصف مايك جونسون المسؤول بالشرطة، في بيان، موقف أصحاب الأسلحة بأنه كان "رائعا".

وقال جونسون: "شاركوا في العملية اليوم وتلقينا استجابة إيجابية".

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بدورها، قالت الشرطة إن أصحاب الأسلحة حصلوا على تعويضات إجمالية قدرها 433682 دولارا نيوزيلنديا أي ما يعادل 290133 دولارا أمريكيا، حيث خصصت الحكومة 208 ملايين دولار نيوزيلندي أي ما يعادل 139.15 مليون دولار أمريكي لهذا الأمر.





وكان البرلمان قد وافق، في أبريل/نيسان الماضي، على قانون يمثل أول تعديل جوهري لقوانين حيازة الأسلحة في البلاد منذ عقود بأغلبية 119 عضوا ورفض عضو واحد.

وتحظر القيود الجديدة تداول واستخدام معظم الأسلحة النصف آلية والأجزاء التي يمكن أن تحول الأسلحة النارية إلى نصف آلية وخزنات الأسلحة التي تتجاوز قدرة معينة وبعض البنادق.

وفي نيوزيلندا ما يقل قليلا عن خمسة ملايين نسمة ونحو 1.5 مليون سلاح ناري، ما يجعلها في المرتبة السابعة عشرة على مستوى العالم من حيث حيازة المدنيين للأسلحة النارية، حسب بيانات مشروع مسح الأسلحة الصغيرة البحثي.