البحرية الإسرائيلية تعتقل صيادين وتصادر مركبهما قبالة غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية، السبت، صيادَين فلسطينيين اثنين بعد ملاحقة عدد من قوارب الصيد في عرض البحر قبالة جنوب قطاع غزة.



وقال نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين لـ"العين الإخبارية": إن بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين محمد إسماعيل البردويل وأحمد وائل البردويل، وصادرت مركبهما من غرب ميناء رفح.

وذكر أن البحرية الإسرائيلية لاحقت عددا من قوارب الصيادين على بعد 6 أميال بحرية قبالة رفح، وهي أقل من نصف مساحة الصيد المسموح بها في المنطقة، وأطلقت تجاهها الأعيرة النارية بكثافة، قبل أن تسيطر على أحدها وتعتقل الصيادين وتصادر القارب.



وتكررت في الآونة الأخيرة اعتداءات البحرية الإسرائيلية ضد الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر غزة، ومنذ مطلع العام الجاري، سجل تقرير حقوقي 207 انتهاكات إسرائيلية ضد الصيادين بغزة، و207 عمليات إطلاق نار وملاحقة تخللها اعتقال 28 صيادا وإصابة 15 ومصادرة 11 مركبا وتخريب معدات الصيد 9 مرات.